GucciGangPower

Владислав Бондаренко GucciGangPower

 
25 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Иллюстрации / Логотипы / Ретушь фотографий / Баннеры / Инфографики / Буклеты / Визитки

Привет, меня зовут Владислав, полное высшее образование. Работаю в Photoshop, Illustrator больше 4 лет. Могу сделать очень многое, что связано с дизайном. На фриланс биржах больше 3 лет. Сделаю все быстро и качественно. Работаю в минимализме.

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@dagerock1

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Отзывы заказчиков
BCRJ
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Разработать простейшую аватарку для WL
Выполнил быстро! Советую !
Рекомендую, быстро и качественно поставлены ТЗ и сроки.
Ответный отзыв
ufalabadv
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
$5
10 баллов
3 года назад
Ретушь фотографий
Сотрудничество было приятным. Владислав выполнил работу в четком соответствии с задачей. Сроки соблюдены. Благодарю за контактность. Профессиональный подход к работе. Буду рад будущему сотрудничеству.
Было приятно работать вместе, ответственный работодатель и просто приятный человек.
Ответный отзыв
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать рисунок контура дома
Работа выполнена быстро и качественно, все правки были учтены и реализованы. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую, работать было приятно, ТЗ было понятным и четким.
Ответный отзыв