Иллюстрации / Логотипы / Ретушь фотографий / Баннеры / Инфографики / Буклеты / Визитки
Привет, меня зовут Владислав, полное высшее образование. Работаю в Photoshop, Illustrator больше 4 лет. Могу сделать очень многое, что связано с дизайном. На фриланс биржах больше 3 лет. Сделаю все быстро и качественно. Работаю в минимализме.
TELEGRAM:
@dagerock1
Портфолио
- Принимаю заказы14 просмотров
- Nike Blazers98 просмотров
- Lakers13 просмотров
- Anime Diary14 просмотров
- Vivi Flowers98 просмотров
- Vendetta91 просмотр
- Solid Qube94 просмотра
- Batman118 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Выполнил быстро! Советую !
Ответный отзыв
Рекомендую, быстро и качественно поставлены ТЗ и сроки.
$5
10 баллов
3 года назад
Сотрудничество было приятным. Владислав выполнил работу в четком соответствии с задачей. Сроки соблюдены. Благодарю за контактность. Профессиональный подход к работе. Буду рад будущему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Было приятно работать вместе, ответственный работодатель и просто приятный человек.
$5
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена быстро и качественно, все правки были учтены и реализованы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рекомендую, работать было приятно, ТЗ было понятным и четким.