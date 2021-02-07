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Привет, меня зовут Владислав, полное высшее образование. Работаю в Photoshop, Illustrator больше 4 лет. Могу сделать очень многое, что связано с дизайном. На фриланс биржах больше 3 лет. Сделаю все быстро и качественно. Работаю в минимализме.

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@dagerock1