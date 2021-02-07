Сделать рисунок контура дома

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок370 просмотров
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Имеется скрин из гугл карты, на который от руки нанесены три наружных контура домика 50 м2. Требуется это же сделать аккуратно на компьютере. Аккуратному исполнителю - работа минут на 15-20. Подробное ТЗ скину в личку.

3 года назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
GucciGangPower
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$5
1 день
Работа выполнена быстро и качественно, все правки были учтены и реализованы. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую, работать было приятно, ТЗ было понятным и четким.
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