Графический дизайнер

Наткнулся на отзыв о вашей работе в стиле KFC. https://www.weblancer.net/projects/illyustratcii-i-risunki-11/narisovat-avatarku-logotip-po-fotografii-litca-kak-u-kfc-v-vektore-1012492/ Хочу предложить заказ в таком же стиле, но только в чёрной палитре, и формате png хорошего качества без белого фона. Нужно для визиток, мерча и продукции.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Ищем для постоянного сотрудничества графического дизайнера. Нужно хорошо обрабатывать фото на планшете! в стилях dream art и реализм. Присылайте свои работы и обращайтесь за более подробной информацией https://vk.com/nika.arts
Посмотреть в каком направлении мы работаем можно в группе в вк - Студия Ника Арт.
Спасибо ! Оплата сдельная, раз в две недели.
ЗП в месяц от 20000 до 50000 в зависимости от количества выполненных работ. Ищем ответственного художника, который не пропадает и всегда на связи.
Умение рисовать портреты в образе, отрисовка в стилях Дрим Арт и Под Масло ( живопись).
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