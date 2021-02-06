Графический дизайнер

Здравствуйте! Ищем для постоянного сотрудничества графического дизайнера. Нужно хорошо обрабатывать фото на планшете! в стилях dream art и реализм. Присылайте свои работы и обращайтесь за более подробной информацией https://vk.com/nika.arts

Посмотреть в каком направлении мы работаем можно в группе в вк - Студия Ника Арт.

Спасибо ! Оплата сдельная, раз в две недели.

ЗП в месяц от 20000 до 50000 в зависимости от количества выполненных работ. Ищем ответственного художника, который не пропадает и всегда на связи.

Умение рисовать портреты в образе, отрисовка в стилях Дрим Арт и Под Масло ( живопись).