Изображения для наклеек

Требуется нарисовать флип флоп портрет на основе фотографии. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=2TxMDJTBtmQ Работа не сложная, портрет должен быть простенким, так как потом на принте будет вырезатся, портретов много, после первой работы предпологается дальнейшее сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня. Хотела бы Вам предложить другой еще один наш проект.
Для будущей детской кроватки-машинки необходимо отрисовать на основании нашего ТЗ изображения. В дальнейшем они будут применяться как наклейки на формованные боковины кровати из пластика.
Сроки кратчайшие, бюджет 4 тыс.
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