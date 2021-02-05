Изображения для наклеек

Доброго дня. Хотела бы Вам предложить другой еще один наш проект.

Для будущей детской кроватки-машинки необходимо отрисовать на основании нашего ТЗ изображения. В дальнейшем они будут применяться как наклейки на формованные боковины кровати из пластика.

Сроки кратчайшие, бюджет 4 тыс.