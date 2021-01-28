Отрисовать 100 картинок в Canva по шаблонам

Иллюстрации и РисункиЗакрыт39 заявок703 просмотра
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Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest.

Работа очень простая, справится практически любой. Что нужно сделать:

1. Отрисовать простенькую картинку для пина в Canva.com (шлепаем картинку+ пишем крутой кликбейтный заголовок на ней, чтобы захотелось кликнуть. Пример: https://prnt.sc/w7lt6n и https://prnt.sc/xzzhqk и https://prnt.sc/w7lwyv)

2. Составить заголовок и описание пина (научу)

3. Опубликовать получившийся пин.

Требуемые навыки:

-чувство стиля, чтобы отрисовывать симпатичные пины (для каждого из 100 не надо придумывать уникальный, мы с вами выберем 2-3 удачных шаблона и будем шарашить по ним)

Объем работы: 100 пинов. Если хорошо справитесь, будем работать дальше на постоянке. Будет получаться - станете руководителем проекта 🥳

Вы подходите, если:

1. нормально реагируете на критику

2. легко обучаетесь новому

Жду ваших откликов и будьте готовы к короткому тестовому заданию - оно нужно просто чтобы я видел что вы умеете пользоваться канвой. Спасибо!!

3 года назад
werewolph
Владимир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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