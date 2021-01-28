Отрисовать 100 картинок в Canva по шаблонам

Привет! Меня зовут Алексей. Мы создаем свой проект в формате игры-сторителлинг для мобильных устройств под рабочим названием "Запретный плод". Поэтому в данный момент встала первоначальная и важная задача - найти хорошего 2D художника-иллюстратора и соответственно создать качественную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest.
Работа очень простая, справится практически любой. Что нужно сделать:
1. Отрисовать простенькую картинку для пина в Canva.com (шлепаем картинку+ пишем крутой кликбейтный заголовок на ней, чтобы захотелось кликнуть. Пример: https://prnt.sc/w7lt6n и https://prnt.sc/xzzhqk и https://prnt.sc/w7lwyv)
2. Составить заголовок и описание пина (научу)
3. Опубликовать получившийся пин.
Требуемые навыки:
-чувство стиля, чтобы отрисовывать симпатичные пины (для каждого из 100 не надо придумывать уникальный, мы с вами выберем 2-3 удачных шаблона и будем шарашить по ним)
Объем работы: 100 пинов. Если хорошо справитесь, будем работать дальше на постоянке. Будет получаться - станете руководителем проекта 🥳
Вы подходите, если:
1. нормально реагируете на критику
2. легко обучаетесь новому
Жду ваших откликов и будьте готовы к короткому тестовому заданию - оно нужно просто чтобы я видел что вы умеете пользоваться канвой. Спасибо!!
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