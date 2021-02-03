fedotova150599

Анастасия Крикус fedotova150599fedotova150599
24 годаУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
- Начинающий фрилансер с образованием переводчика, опытом работы в журналистике и в сфере переводов, быстрой обучаемостью и энтузиазмом открывать для себя новые творческие границы
- Писать, переписывать, дописывать, корректировать и переводить тексты люблю, умею, практикую
- Изучаю иллюстрацию и уже готова браться за разноплановые задания, чтобы набивать руку, дополнять портфолио и нарабатывать опыт