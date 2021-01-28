Нарисовать 5-10 2D персонажей для мобильной игры

Привет!

Меня зовут Алексей. Мы создаем свой проект в формате игры-сторителлинг для мобильных устройств под рабочим названием "Запретный плод".

Поэтому в данный момент встала первоначальная и важная задача - найти хорошего 2D художника-иллюстратора и соответственно создать качественную отрисовку персонажей. Сразу скажу - проект несложный и недолгий в исполнении, уже находимся в поисках сценариста, так что работать и решать задачи будем вместе. Исходя из которого мы начнем прорисовку графики. Ниже прикрепляю основную информацию.

Референс приложения -

Если у вас Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yourstoryinteractive.sails.pirate.adventure&hl=ru

Если у вас iOS -

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/id1300588558

Задача - Отрисовать 5-10 персонажей, а может и более, если сработаемся и понравимся друг-другу. Отрисовать нужно в стиле референсов.

Примеры того, что надо будет делать прикрепляю в файлы.

Мы рассчитываем стоимость отрисовки за персонажа 2000 рублей. Работаем в таком ключе: мы создаем ТЗ, прикрепляем туда референс, какая на нем будет одежда, согласовываем, правим и принимаем.

Если есть какие то вопросы, то буду рад ответить.