Создать 6 картинок для Яндекс Директ

Здравствуйте!

Нужно разработать макеты картинок для объявлений в двух РК Яндекс Директ:

1. Продажа ноутбука. HP 14s

2. Продажа сетевого хранилища. Synology DS220j

Для каждой РК нужно разработать три варианта дизайна картинок в двух форматах (стандартный и широкоформатный). Т.е. всего нужно 6 картинок, каждая в стандартном и широкоформатном исполнении.

Фото продуктов и логотипа компании во вложении.

Формат файлов - psd.

Срок 1-2 дня.