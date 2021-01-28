Нарисовать игровой экран игры

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт35 заявок1594 просмотра
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Нужно нарисовать игровой экран игры - приборную панель автомобиля. Пример прикрепил.

Подробное ТЗ есть, пишите в Лс.

3 года назад
artem_ceo
Артемов 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад