NastasyaDay

Анастасия NastasyaDay

 
21 годРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Igurok
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$4
10 баллов
3 года назад
Фото льющегося сока из бокала на белом фоне
Анастасия, спасибо, быстро и именно то, что было описано в ТЗ!
Спасибо за приятное сотрудничество)
Ответный отзыв
Nataada
45 летИзраиль
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$165
10 баллов
3 года назад
Фото 12 кулинарных рецептов
высоко профессиональная работа. мы остались очень довольны
Было приятно поработать! Спасибо!
Ответный отзыв
Nataada
45 летИзраиль
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$162
10 баллов
3 года назад
12 рецептов
Работа выполнена в сроки, качественно и профессионально
Как всегда всё хорошо. Спасибо!
Ответный отзыв
Nataada
45 летИзраиль
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$162
10 баллов
3 года назад
12 Фото
Отлично исполненная работа, раньше срока, профессиональный подход.
Интересное задание, доброжелательный заказчик. Спасибо!
Ответный отзыв
uliana_ast
Ульяна 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 часа назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать фотографию
Ответственная исполнительница, всегда на связи и со старанием подходит к деталям. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за приятное сотрудничество)
Ответный отзыв
Фотосъемка
4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга