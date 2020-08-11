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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Анастасия, спасибо, быстро и именно то, что было описано в ТЗ!
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество)
$165
10 баллов
3 года назад
высоко профессиональная работа. мы остались очень довольны
Ответный отзыв
Было приятно поработать! Спасибо!
$162
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена в сроки, качественно и профессионально
Ответный отзыв
Как всегда всё хорошо. Спасибо!
$162
10 баллов
3 года назад
Отлично исполненная работа, раньше срока, профессиональный подход.
Ответный отзыв
Интересное задание, доброжелательный заказчик. Спасибо!
$5
10 баллов
3 года назад
Ответственная исполнительница, всегда на связи и со старанием подходит к деталям. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество)
Фотосъемка
4 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга