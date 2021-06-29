Фото льющегося сока из бокала на белом фоне

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Завершен2 заявки560 просмотров

Нужно снять фото льющегося сока или вина из бокала на белом фоне.

Чтобы после можно было накладывать его на другие фото, как в прикрепленных файлах.

Ракурс такой же.

Только вместо стакана с водой нужен бокал с вином или гранатовым соком (с жидкостью красного цвета)

Руку должно быть видно до локтя.

Результат работы: *.png или *.psd файл без фона, который можно наложить на картинку, и получить эффект наливания на предмет, как в прикрепленных фото.

Расширение - от 800 x 800px, т.е. чтобы качество было нормальным.

4 года назад
Igurok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

NastasyaDay
Анастасия 
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$4
2 дня
Escrow
Анастасия, спасибо, быстро и именно то, что было описано в ТЗ!
Спасибо за приятное сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Полина
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
NastasyaDay
Анастасия 
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Отбор и цветокоррекция фото

    $15

    Необходимо отобрать 300-400 качественных кадров из 2000, исключив неудачные и размазанные фотографии. Провести цветокоррекцию с использованием предоставленного пресета, выровнять по экспозиции и балансу белого. Примеры и материалы для работы доступны по ссылке.

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Фото котят, недорого.

    Ищем фотографов для создания приложения 'обои с котятами'. Нужны минимум 100 уникальных фотографий котят на фоне природы. Работа возможна с любителями, фотографировать можно на телефон. Укажите цену за фото, количество доступных работ и ссылку на примеры. Обязательно предоставьте одно фото с водяным знаком для теста после собеседования.

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Фото/видео сьемка услуг автосервиса

    Требуется провести фотосъемку услуг автосервиса, возможна видеосъемка. Локация: г. Боярка, ул. Магистральная, 1. Условия оплаты обсуждаются. Рассмотрим все варианты.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Девушка для стоков

    $200

    Ищется девушка или женщина 18-40 лет для видеосъемки, где она читает книжку за столом и нюхает цветок. Съемка проходит в студии, требуются короткие видео по 1-2 минуты. Также нужен качественный оператор для съемки. Проект многоразовый.

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Предметная фотосъемка в Днепре

    Нужен фотограф для предметной фотосъемки в Днепре. Высылать продукты в другие города нет возможности. Продукты - низкоуглеводные продукты DoctorDiet ( https://doctordiet.com.ua ) Фото нужны как на белом фоне так и в антураже. Предлагайте цены и ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Фото

    Сделать серию фото - приготовление лазаньи

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Фотографии вышиванок.

    Ищу толкового фотографа для обновления каталога вышиванок на сайте https://galychanka.com.ua/ru. Оплата обсудится индивидуально. Наличие портфолио предыдущих работ обязательно!

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад