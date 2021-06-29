Нужно снять фото льющегося сока или вина из бокала на белом фоне.

Чтобы после можно было накладывать его на другие фото, как в прикрепленных файлах.

Ракурс такой же.

Только вместо стакана с водой нужен бокал с вином или гранатовым соком (с жидкостью красного цвета)

Руку должно быть видно до локтя.

Результат работы: *.png или *.psd файл без фона, который можно наложить на картинку, и получить эффект наливания на предмет, как в прикрепленных фото.

Расширение - от 800 x 800px, т.е. чтобы качество было нормальным.