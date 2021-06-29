Требуется фотограф в Москве для проведения эротической фотосъемки на тему БДСМ с моделью-парнем. Оплата за услуги обсуждается. Подробности будут уточнены в переписке.
Фото льющегося сока из бокала на белом фоне
Нужно снять фото льющегося сока или вина из бокала на белом фоне.
Чтобы после можно было накладывать его на другие фото, как в прикрепленных файлах.
Ракурс такой же.
Только вместо стакана с водой нужен бокал с вином или гранатовым соком (с жидкостью красного цвета)
Руку должно быть видно до локтя.
Результат работы: *.png или *.psd файл без фона, который можно наложить на картинку, и получить эффект наливания на предмет, как в прикрепленных фото.
Расширение - от 800 x 800px, т.е. чтобы качество было нормальным.
Выбранный исполнитель
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