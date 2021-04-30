Из 2000 кадров отобрать 300-400 (убрать фото не в резкости, неудачные кадры) Сделать цветокоррекцию по предоставленному пресету, выровнять по экспозиции и балансу белого. Тестовое задание: https://cloud.mail.ru/public/FFCU/mZGbm5wcf В облако загружены фото ...
Эротическая фотосъемка на бдсм тему (модель-парень)
Необходим фотограф в Москве для эротической фотосъемки на тему БДСМ (модель-парень). Оплата по договоренности. Подробности в переписке.
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