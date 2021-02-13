Девушка для стоков

Нужна девушка / женщина 18-40 лет на видеосъёмку. Девушкой читается книжка за столом, периодически нюхая неприятный цветок. Съёмка проходит на студии. Снимаются короткие видео по 1-2 минуте. Нужен также качественный при этом оператор, который будет снимать девушку. В целом, проект - многоразовый.