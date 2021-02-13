Девушка для стоков

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт2 заявки567 просмотров

Нужна девушка / женщина 18-40 лет на видеосъёмку. Девушкой читается книжка за столом, периодически нюхая неприятный цветок. Съёмка проходит на студии. Снимаются короткие видео по 1-2 минуте. Нужен также качественный при этом оператор, который будет снимать девушку. В целом, проект - многоразовый.

4 года назад
guest_16223473483553
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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4 года назад

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