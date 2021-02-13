Предметная фотосъемка в Днепре

Нужен фотограф для предметной фотосъемки в Днепре. Высылать продукты в другие города нет возможности. Продукты - низкоуглеводные продукты DoctorDiet ( https://doctordiet.com.ua ) Фото нужны как на белом фоне так и в антураже. Предлагайте цены и сроки. Спасибо.