150 фоток 

Здравствуйте, нужен фотограф, возможно новичок на репортажную съёмку. На 1,3-2 часа на 25.11.20 на 14.00, Киев, Троещена. Нужно сделать съёмку росписи в ЗАГСе и немного фото на природе в парке, все рядом. Пара будет в ...