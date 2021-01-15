150 фоток

$6
ФотосъемкаЗавершен5 заявок464 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

150 фоток 

3 года назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
geolancer123
Георгий 
21 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
58 отзывов(-6)
3 года назад
$6
2 дня
быстро, качественно, правильный подход к работе
Руслан, спасибо за очередной успешный и интересный проект! Заказчик отличный: всегда на связи, во всём помогает, с оплатой никаких проблем. Буду рад снова сотрудничать!
  • Похожие заказы

  • 3D туры по ресторанам СПб

    Куплю туры + исходники(панорамные фото). ПО, в котором они создавались, значения не имеет. Необходимы отснятые рестораны, кафе, бары и клубы в Санкт-Петербурге и области.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно 15 уникальных фотографий Швейцарии (пейзажи и город)

    Оплата обсуждается, в принципе в названии все понятно, нужны фото Швейцарии, пейзажи местности и городские пейзажи, также просто красивые фото городской местности, фото уникальные, качественные, оплату обсудим

    Фотосъемка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Фотография цветущего жасмина большого разрешения для фартука кухни

    цветы жасмина фотография большого разрешения для фартука кухни размер 214*67 см обязательно наличие салатного цвета в палитре картинки что-то подобное https://ru.depositphotos.com/380770584/stock-photo-blooming-jasmine-branch-blue-background.html

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Фотографии квартиры в стиле лофт

    Необходимо сделать фотографии однокомнатной или двухкомнатной квартиры в стиле лофт, наиболее приглядной для заселения на короткий срок. необходимы фотографии спальни, кухни, прихожей, санузла. Кроме того, необходимо сделать второй вариант тех же самых фотографий, но с аккуратно ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ведущая прямого эфира (удаленная работа)

    $380

    Мы ищем харизматичных людей для ведения прямых эфиров и разговорных стримов, которые любят общаться и показать свои таланты всему миру. Трансляции можно проводить на свободную тематику - простое общение со зрителями, ведение эфиров с различных мероприятий, путешествий, прогулок. Так ...

    Фотосъемка13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется фотография с эффектом красных глаз и дефектом другом цвета.

    Нужно фото, не отредактированное (с добавлением цвета в редакторе изображений), а натурально полученное при съемке. Так называемый дефект съемки красных глаз, это имеется в виду, что на радужке и зрачке появляется круг красного цвета. А ...

    Фотосъемка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Фото чеков Магнит

    $2

    Нужны чеки, обязательно из магнита или магнит-косметика, содержащие продукцию:- TAMPAX Compak Тампоны Super 16 шт.;- TAMPAX Compak Тампоны Super Plus 16 шт.;- TAMPAX Compak Тампоны Regular 16 шт.;- TAMPAX Compak Pearl Тампоны Super Duo 16 ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Репортажная фотосьемка

    $20

    Здравствуйте, нужен фотограф, возможно новичок на репортажную съёмку. На 1,3-2 часа на 25.11.20 на 14.00, Киев, Троещена. Нужно сделать съёмку росписи в ЗАГСе и немного фото на природе в парке, все рядом. Пара будет в ...

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Предметная фотосъемка и обработка фото

    Добрый день, необходимо сделать фотосъемку 1 продукта (косметическое средство).  На выходе необходимо получить 20 различных обработанных под инстаграм фото. Можно комбинировать фон, подбирать коллаж.  Пример в приложении. В заявке напишите сколько будет стоить ваша работа и примеры подобных работ.

    Фотосъемка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад