Нужно провести фотосьемки (+ видеосъёмка будет ооогромным плюсом) автосервиса. Оплата обсуждается, рассмотрим все варианты. Автосервис находится по адресу г.Боярка, ул.Магистральная, 1
Фото котят, недорого.
Уважаемые фотографы.
Планирую сделать приложение "обои с котятами" для телефона, но так как таких приложений очень много, а фотографий нужно минимум 100, могу предложить за фото от 10 до 50 р. Могу работать также и с любителями. Можно снимать на телефон.
Что нужно?
Умилительные фото котят, например, на фоне природы. На фото один котенок. Котята должны быть разными. Желательно хотя бы 10 фотографий от одного исполнителя. Сразу предупреждаю, что это не так легко как может показаться на первый взгляд.
В приложении могу разместить информацию об авторстве с указанием на ваш сайт.
Сроки не определены.
Хотя бы одно фото с водяным знаком нужно будет предоставить в качестве теста после предварительного собеседования.
В заявке укажите цену за фото, какое количество можете приблизительно сделать, ссылку на любые ваши фото, текст "с условиями ознакомлен/а".
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фотосъемка1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $200
Нужна девушка / женщина 18-40 лет на видеосъёмку. Девушкой читается книжка за столом, периодически нюхая неприятный цветок. Съёмка проходит на студии. Снимаются короткие видео по 1-2 минуте. Нужен также качественный при этом оператор, который будет ...Закрыт4 года назад
Нужен фотограф для предметной фотосъемки в Днепре. Высылать продукты в другие города нет возможности. Продукты - низкоуглеводные продукты DoctorDiet ( https://doctordiet.com.ua ) Фото нужны как на белом фоне так и в антураже. Предлагайте цены и ...Закрыт4 года назад
Сделать серию фото - приготовление лазаньиФотосъемканет заявокЗакрыт4 года назад
Ищу толкового фотографа для обновления каталога вышиванок на сайте https://galychanka.com.ua/ru. Оплата обсудится индивидуально. Наличие портфолио предыдущих работ обязательно!Фотосъемка3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно сделать адаптивы для лендинга из 7 блоков (сайт фотографа). Разрешения: 1000, 768, 480, 320.Фотосъемка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Требуется предметная съёмка продукции, на постоянной основе. Примеры будут в ЛС. Желательное расположение фотографа в Москве или МО, для оперативной передачи продуктов для съемки. Наличие своего оборудования. ...Закрыт4 года назад
- $30
Необходимо сфотографировать и снять короткие видео 2х объектов (наши работы – неоновые вывески). объект: пл.у Финляндского вокзала. Нужно качественно сфотографировать светящиеся неоновые вывески, расположенные в окнах пекарни. Необходим общий вид и каждая ...Фотосъемка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Хочу сделать себе фотосъемку на фоне башень Москва-сити 1,5-2 часа. 13 или 14 марта первая половина дня. Напишите свои предложения по цене. Прикрепите ссылку на портфолио. Скажите, если уже снимали ...Фотосъемка4 заявкиЗакрыт4 года назад