Фото котят, недорого.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки474 просмотра

Уважаемые фотографы.

Планирую сделать приложение "обои с котятами" для телефона, но так как таких приложений очень много, а фотографий нужно минимум 100, могу предложить за фото от 10 до 50 р.  Могу работать также и с любителями. Можно снимать на телефон.

Что нужно?

Умилительные фото котят, например, на фоне природы. На фото один котенок. Котята должны быть разными. Желательно хотя бы 10 фотографий от одного исполнителя. Сразу предупреждаю, что это не так легко как может показаться на первый взгляд.

В приложении могу разместить информацию об авторстве с указанием на ваш сайт.

Сроки не определены.

Хотя бы одно фото с водяным знаком нужно будет предоставить в качестве теста после предварительного собеседования.

В заявке укажите цену за фото, какое количество можете приблизительно сделать, ссылку на любые ваши фото, текст "с условиями ознакомлен/а".

Спасибо за внимание.

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