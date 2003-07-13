Выполняю заказы бесплатно, работаю на отзывы и на опыт, начинающий дизайнер

Меня зовут Василий, мне 17 лет. Занимаюсь рисованием и полиграфией. В перспективе буду развивать навыки фирменного стиля, оформления веб-сайтов, сложных по стилистике артов и т.п. Совмещаю хобби с фрилансом, так как работа с незнакомыми людьми - это полезный и большой опыт. Порочный круг - нет заказов, нет портфолио, нет портфолио, нет заказов)