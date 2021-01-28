Создать открытку в Фотошопе

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок248 просмотров
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Создать открытку в рамке, дарственной надписью ("шлю привет из Парижа" или типа того) с подходяшим шрифтом, почтовой печатью или почтовой маркой

(страна расположения достопримечательности) и моим изображением на фоне Лувра. 

3 года назад
Dmitry_Afanasiev
21 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ellaliven
Элла 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
Отличная работа в кротчайшие сроки!
Прошло 5 дней, но оплаты так и не было. В ответ на звонок с закономерным вопросом кладет трубку.