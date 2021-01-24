нарисовать икону
Дизайн двустороннего флаера А6 с инструкцией по уходу за цветами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер А6.
1 сторона флаера:
Заголовок: Инструкция по уходу за цветами
Текст инструкции: 1. Сделайте косой срез стеблей, под углом, примерно, 45 градусов.
2. Обновляйте срез стеблей при каждой смене воды (ежедневно).
3. Наполните вазу чистой прохладной водой таким образом, чтобы примерно 1/3 часть стеблей оказалась в воде.
4. Расположите вазу с цветами в прохладное, с притоком свежего воздуха, вдали от прямых солнечных лучей, сквозняков, обогревательных приборов, фруктов и овощей место.
5. Следите за количеством воды в вазе. В цветочную композицию подливайте воду раз в 1-2 дня по мере высыхания флористической губки.
6. При наличии в букете цветов на флористических удлинителях, необходимо подливать воду в колбу, по мере выпивания ее цветком.
7. Не оставлять букет без воды на время, более 15 минут.
8. Не оставлять букеты и композиции в автомобиле на длительное время, в особенности, в жаркое и холодное время года.
9. Не переносить букеты и композиции по улице без утепления при температуре ниже +2 градусов.
10. Декоративные элементы на деревянных удлинителях и короткие ветки зелени в букете не требуют специального ухода и водного питания.
2(оборотная) сторона флаера:
Заголовок: Программа лояльности
В 3 ряда расположить 12 кружков (в них будут клеить стикеры). Напротив каждого ряда расположить сумму скидки (первый ряд кружков - 15%, второй - 30%, третий - 50%, четвертый - 100%)
Обозначить условия:
*Срок проведения Акции - до 31.03.2021 включительно. Акция не действует с другми акционными предложениями.
Сделать в стиле cyberpunk, добавить логотип
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