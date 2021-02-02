Отрисовать обложки на хайлатся и аватарку для инстамагазина

Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок581 просмотр
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тематика магазина - продажа копий часов и наушников эпл

нужно сделать примерно в стиле прикрепленной картинки, но цвета хотелось бы черный и белый и может еще какой либо.

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3 года назад
dmitry848
Дмитрий 
29 летГрузия
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
kilka_dot
28 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
1 день
Все хорошо! Учтены все пожелания, работа проделана не маленькая
Провели кропотливую работу, вносили правки, много меняли походу. Дмитрий терпеливо все мои экперементы оценивал и в итоге сделали все. Работать было комфортно, четкое тз и дипломатичная беседа.
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