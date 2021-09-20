Перенесу вашу фантазию на холст!

Приветствую, дорогие друзья!

Меня зовут Света, я CG художник. Рисование - это моя страсть и работа. Буду рада помочь с реализацией ваших самых безумных идей!

Работая со мной, вы получаете:

★ профессиональную иллюстрацию с учетом всех ваших пожеланий;

★ изображение в формате JPG в высоком качестве, PSD файл по договоренности;

★ быструю обратную связь;

Цена зависит от сложности работы.

Давайте создадим что-то прекрасное вместе!

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Контакты:

Телеграм: @mama_lamma

inst: @lana_fedox