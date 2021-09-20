Перенесу вашу фантазию на холст!
Приветствую, дорогие друзья!
Меня зовут Света, я CG художник. Рисование - это моя страсть и работа. Буду рада помочь с реализацией ваших самых безумных идей!
Работая со мной, вы получаете:
★ профессиональную иллюстрацию с учетом всех ваших пожеланий;
★ изображение в формате JPG в высоком качестве, PSD файл по договоренности;
★ быструю обратную связь;
Цена зависит от сложности работы.
Давайте создадим что-то прекрасное вместе!
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Контакты:
Телеграм: @mama_lamma
inst: @lana_fedox
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Яркие объемные иллюстрации983 просмотра
- Разработка персонажа1215 просмотров
- Концепт Арт623 просмотра
- NFT "Snowball"114 просмотров
- Игровые предметы374 просмотра
- Детская иллюстрация307 просмотров
Отзывы заказчиков
$88
10 баллов
3 года назад
NFT
Швидко, якісно, креативно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик с четко поставленной задачей, работать с ним было легко и приятно. Спасибо за заказ!
$300
10 баллов
3 года назад
Спасибо за великолепно проделанную работу! Было огромное количество правок и хотелок с которыми Светлана отлично справилась!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! С Николаем работать очень приятно и просто :)
$100
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество!
$67
10 баллов
3 года назад
Работать со Светланой было приятно и просто. Отлично рисует. Сразу реагирует на желания клиента и изменяет/уточняет рисунок. Мою обложку нарисовала раньше договоренного срока. Получилось прекрасно! Я очень довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всегда была на связи и четко формулировала задачу👍Прекрасный заказчик!
$270
10 баллов
4 года назад
u sveti mega talant rekomenduiu
Ответный отзыв
Заказчик просто чудо 😊 Очень просто и приятно работать с ним
Иллюстрации и Рисунки
10 отзывов
$6/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга