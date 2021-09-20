besopuz007

Светлана besopuz007

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Перенесу вашу фантазию на холст!

Приветствую, дорогие друзья!

Меня зовут Света, я CG художник. Рисование - это моя страсть и работа. Буду рада помочь с реализацией ваших самых безумных идей!

Работая со мной, вы получаете:

★ профессиональную иллюстрацию с учетом всех ваших пожеланий;

★ изображение в формате JPG в высоком качестве, PSD файл по договоренности;

★ быструю обратную связь;

Цена зависит от сложности работы.

Давайте создадим что-то прекрасное вместе!

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Контакты:

Телеграм: @mama_lamma

inst: @lana_fedox

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Отзывы заказчиков

roastoncoast
Антон 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$88
10 баллов
3 года назад
Эмоции для NFT коллекции
NFT
Швидко, якісно, креативно!
Отличный заказчик с четко поставленной задачей, работать с ним было легко и приятно. Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
mostovenko
Николай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
3 года назад
Разработать графический дизайн для карт в мобильной игре
Спасибо за великолепно проделанную работу! Было огромное количество правок и хотелок с которыми Светлана отлично справилась!
Спасибо за интересный проект! С Николаем работать очень приятно и просто :)
Ответный отзыв
guest_16379337778921
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нарисовать фемиду
Спасибо за работу
Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
torivikki
Виктория 
51 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$67
10 баллов
3 года назад
Обложка для книги
Работать со Светланой было приятно и просто. Отлично рисует. Сразу реагирует на желания клиента и изменяет/уточняет рисунок. Мою обложку нарисовала раньше договоренного срока. Получилось прекрасно! Я очень довольна. Рекомендую!
Всегда была на связи и четко формулировала задачу👍Прекрасный заказчик!
Ответный отзыв
guest_16286535850845
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$270
10 баллов
4 года назад
Серия карточек
u sveti mega talant rekomenduiu
Заказчик просто чудо 😊 Очень просто и приятно работать с ним
Ответный отзыв
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Иллюстрации и Рисунки
10 отзывов
$6/час
от $30от 2 дней
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