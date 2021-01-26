3 иллюстрации

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка102 просмотра
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Добрый вечер, нужно сделать 3 иллюстрации, похожие на референс

Разукрашивать сами рисунки не нужно, только черный контур ,глазки, рот и носик персонажу добавить схематично без супер подробной прорисовки

1. Три человека и сердце

2. Девушка с коробкой

3. Как на картинке но без надписи donation

3 года назад
val_mil
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
LIVERKA
Лия 
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$9
9 дней
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Ответственный заказчик и своевременная оплата - рекомендую!
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