Друзья, всем теплый творческий привет. В скором времени наши площадки для творческих людей будут обновлены + планируется открытие еще нескольких. В связи с этим, нужно придумать имя, которое ляжет в основу сайта и в итоге объединит ...
Нарисовать детские картинки на открытки к рождению малыша
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать милые картинки с животными зайкой, слоником, жирафом, бегемотом, коалой, львом в
акварельной стилистике изображающие детенышей этих животных в формате png с прозрачным фоном
Оплата преимущественно через систему Paypal
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