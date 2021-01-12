Комикс в 3 действия.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок530 просмотров
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Мне нужно сделать комикс из 3-4 действий, на основе стиля Кейта Хэйринга.

Это задание на учебу, прикрепляю свои идеи(примерно так должно выглядеть, но это просто копии картинок художника)

3 года назад
guest_16106245773242
3 года в сервисе
Был
3 года назад