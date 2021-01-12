Перевести изображение человека в вектор

1. Ориентировочный макет представлен во вложении в pdf-файле. 2. Формат А4 с границами 1 см с каждой стороны 3. Стиль рисунка анимационный, но не мультяшный аналогичен представленной корове. 4. Нарисовать ...
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Здравствуйте.
Сколько будет стоить перевести в вектор такую картинку? В обсуждениях указал примеры.
Подобное делают для стикеров.
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