Нарисовать иллюстрацию

Привет! Я пишу книгу по тестированию ПО, главная черта которой — много картинок! Вот она, книга — [url=http://testbase.ru/book-beginner]http://testbase.ru/book-beginner[/url] У меня есть основная художница, но книгу в первой редакции я уже закончила, а у нас еще 700+ несделанных картинок. ...