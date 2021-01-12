Нарисовать иллюстрацию

Необходимо сделать баннеры для сайта школы английского для детей. Хотим в качестве нашего игрового символа использовать пингвина. Картинки с пингвинами уже есть (прикрепляю к заданию) Цвета нашей школы: синий, красный, белый Пингвинов берем тех, которые прикреплены, но надо ...
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Пример стиля прикрепляю, нужно будет отрисовать около 20 видов постельного белья
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- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить отрисовать героев сказки. Я купила набор, но мне не хватает для сказки еще. Можно ли дорисовать отдельно мальчика и девочку, бабу ягу, дом на курьях ножках, мужа и жену, ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно нарисовать иллюстрации (ию) для книги. В похожем стиле. ЦЕНЫ, ДЕТАЛИ, СРОКИ и ВСЕ остальное обговаривается в личной переписке. Всем хорошего времени суток!Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Привет! Я пишу книгу по тестированию ПО, главная черта которой — много картинок! Вот она, книга — [url=http://testbase.ru/book-beginner]http://testbase.ru/book-beginner[/url] У меня есть основная художница, но книгу в первой редакции я уже закончила, а у нас еще 700+ несделанных картинок. ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт3 года назад
добрый день, необходимо сделать векторизацию фотореалистичного рисунка для последующей широкоформатной печати. Пишите, пожалуйста сроки изготовления и вашу цену. На сегодняшний день нужно четыре иллюстрации сделать. Пример см. ниже Благодарю, ЕвгенияИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищу талантливого 2d-художника/художницу для создания нескольких персонажей для игры (visual novel).Большинство персонажей - красивые девушки. Для каждого персонажа необходимо сделать 3-5 эмоций/мимика и 3-5 вариантов одежды.Примерный стиль/уровень того, что ищу. [list][*][url=https://www.pinterest.com/pin/417779302933084494/]https://www.pinterest.com/pin/417779302933084494/[/url][*][url=https://www.pinterest.com/pin/414401603208324712/]https://www.pinterest.com/pin/414401603208324712/[/url][*][url=https://chapters-interactive-stories.fandom.com/wiki/Your_Character_(Pushing_Her_Limits)?file=Mila_Palmer_Faces.png]https://chapters-interactive-stories.fandom.com/wiki/Your_Character_(Pushing_Her_Limits)[/url][*][url=https://www.pinterest.com/pin/360850988891359508/]https://www.pinterest.com/pin/360850988891359508/[/url][*][url=https://www.pinterest.com/pin/401172279312187778/]https://www.pinterest.com/pin/401172279312187778/[/url][*][url=https://www.pinterest.com/pin/637189047276740365/]https://www.pinterest.com/pin/637189047276740365/[/url][*][url=https://megaport.hu/media/6984/women-cartoons-transparent-png-n%c5%91i-karikat%c3%bar%c3%a1k-%c3%a1tl%c3%a1tsz%c3%b3-png]https://megaport.hu/media/6984/women-cartoons-transparent-png[/url][*][url=https://www.deviantart.com/viccolatte/art/Drizella-portrait-commission-525345319]https://www.deviantart.com/viccolatte/art/Drizella-portrait-commission-525345319[/url][*][url=https://www.deviantart.com/liang-xing/art/Bride-Tifa-844578867]https://www.deviantart.com/liang-xing/art/Bride-Tifa-844578867[/url][*][url=https://twitter.com/sciamano240/status/1290343904403955714/photo/1]https://twitter.com/sciamano240/status/1290343904403955714/photo/1[/url][/list] Вам должно быть комфортно работать с ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт3 года назад
Добрейшего времени, уважаемые художники-фрилансеры Мне нужен человек который сможет разработать концепт-эскиз персонажа Для дальнейшего его моделирования в 3D. т.е. персонажа надо нарисовать с трех сторон в "Т" позеИллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт3 года назад
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