2D Художник (Создание персонажей для игры)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок703 просмотра
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Ищу талантливого 2d-художника/художницу для создания нескольких персонажей для игры (visual novel).Большинство персонажей - красивые девушки. Для каждого персонажа необходимо сделать 3-5 эмоций/мимика и 3-5 вариантов одежды.Примерный стиль/уровень того, что ищу.

Вам должно быть комфортно работать с эротическим контентом (Полуобнаженные тела, эротическое белье и. т.п. будут.  Сцен секса и вида гениталий НЕ будет). 

Работа и оплата поэтапная. 

В заявке укажите примерный срок и стоимость по каждому этапу:

  • Набросок/скетч (персонажей рисуем от колен и выше. см.прикрепленную картинку)
  • Цветной вариант + 3 эмоции на лице (нейтральное, улыбка, грусть)
  • За каждый дополнительный комплект одежды
  • За дополнительную эмоцию на лицу
  • Частичная модификация позы (напр, базоавая поза персонажа - прямо, а нужно скрестить руки на груди, или добавить пердмет в руку)
  • Существенная модификация (напр. сидячее положение)
Обязательно в заявке укажите примеры подобных работ.
3 года назад
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв