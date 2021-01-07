2D Художник (Создание персонажей для игры)

Ищу талантливого 2d-художника/художницу для создания нескольких персонажей для игры (visual novel).Большинство персонажей - красивые девушки. Для каждого персонажа необходимо сделать 3-5 эмоций/мимика и 3-5 вариантов одежды.Примерный стиль/уровень того, что ищу.

Вам должно быть комфортно работать с эротическим контентом (Полуобнаженные тела, эротическое белье и. т.п. будут. Сцен секса и вида гениталий НЕ будет).

Работа и оплата поэтапная.

В заявке укажите примерный срок и стоимость по каждому этапу:

Набросок/скетч (персонажей рисуем от колен и выше. см.прикрепленную картинку)

Цветной вариант + 3 эмоции на лице (нейтральное, улыбка, грусть)

За каждый дополнительный комплект одежды

За дополнительную эмоцию на лицу

Частичная модификация позы (напр, базоавая поза персонажа - прямо, а нужно скрестить руки на груди, или добавить пердмет в руку)

Существенная модификация (напр. сидячее положение)

Обязательно в заявке укажите примеры подобных работ.