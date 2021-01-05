Оптимизировать файл

Всем привет. Нужен тот, кто умеет подбирать правильные картинки по смыслу. Надо сделать несколько постов в стиле этого паблика: [url=https://illustrators.ru/away?link=https://vk.com/art.jpgg]https://vk.com/art.jpgg[/url] На тему "расставание и возвращение" (быть снова вместе). То есть смысл такой - расставаться это плохо, а возвращаться к ...
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Файл Ai, размером 230мб, необходимо его сжать, уменьшить размеры.
Компьютер зависает после его открытия у меня.
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