Посты для паблика ВКонтакте на тему отношений

Всем привет.

Нужен тот, кто умеет подбирать правильные картинки по смыслу.

Надо сделать несколько постов в стиле этого паблика: https://vk.com/art.jpgg

На тему "расставание и возвращение" (быть снова вместе).

То есть смысл такой - расставаться это плохо, а возвращаться к тем, кого любил - хорошо и правильно.

Формат - одна или несколько картинок и подпись текстом, как показано в примере паблика выше.

Рассчитано в основном на женскую аудиторию.