Векторная иллюстрация

Всем привет. Нужен тот, кто умеет подбирать правильные картинки по смыслу. Надо сделать несколько постов в стиле этого паблика: [url=https://illustrators.ru/away?link=https://vk.com/art.jpgg]https://vk.com/art.jpgg[/url] На тему "расставание и возвращение" (быть снова вместе). То есть смысл такой - расставаться это плохо, а возвращаться к ...