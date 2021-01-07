Концепт эскиз, персонажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт33 заявки536 просмотров
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Добрейшего времени, уважаемые художники-фрилансеры

Мне нужен человек который сможет разработать концепт-эскиз персонажа

Для дальнейшего его моделирования в 3D. т.е. персонажа надо нарисовать с трех сторон в "Т" позе

3 года назад
tinlihdreams
Валентин 
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад