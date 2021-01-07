Картинки для книги для тестировщико

Привет!

Я пишу книгу по тестированию ПО, главная черта которой — много картинок! Вот она, книга — http://testbase.ru/book-beginner

У меня есть основная художница, но книгу в первой редакции я уже закончила, а у нас еще 700+ несделанных картинок. Поэтому ищу ей подмогу )) Картинки будут для книги, поэтому нужно печатное качество в формате пдф с разрешением 300 dpi в CMYK.

Поэтому от вас:

Файл-исходник

пдф с разрешением 300 dpi в CMYK

Скриншот картинки — чтобы я в черновой вариант книги вставила или использовала для блога, мне нужна мелковесная версия картинки. Как раз её буду оценивать я, а исходник — моя художница

Цена — около 500р за новую картинку «с нуля». Если не с нуля, то меньше)) Картинок много, и иногда достаточно лишь немного изменить уже существующую.

Основной персонаж книги — тестировщица Катька. В аттаче она в виде эскизов (сначала утверждаем эскиз, потом делаем начистовую) и чистовики.

Если вы хотите сотрудничать, то сделайте тестовое задание — эскиз на такую картинку:

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Катька сидя или стоя в возмущении подбрасывает в воздух листочки:

— Я же писала в отчете, что не успела проверить модуль зданий! Ну почему отчеты никто не читает, пока не пригорит?

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Если будет ок, то делаем чистовик, и я оплачиваю эту работу. А потом даю новую, уже пачкой ))

Для картинки в цвете нужен бабл с текстом из тз, типо такого https://i.imgur.com/LNAWAtS.png (цвет и форма)

Как рисовать https://www.youtube.com/watch?v=ID_EOONAiz8&t=5s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81

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