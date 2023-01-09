Иванова Анна
Россия, г. Екатеринбург
Разработка логотипа
Иллюстрации
Дизайн полиграфии
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
- Графические редакторы: растровые, векторные (Corel Draw, Adobe PhotoShop и др.)
- Верстка (Adobe InDesign).
- Иконки, баннеры, обработка фотографий для web-сайта (Icon Craft и др.)
- соцсети (SMM и оформление)
ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- пиктограммы и иконки;
- иллюстрации;
- единый стиль для сайта и соцсетей:
- полиграфия и верстка;
- наружная реклама;
- презентации;
- разработка логотипов;
- разработка корпоративного стиля;
- визитки, календари и многое другое.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Буклет Технофлай40 просмотров
- Логотип39 просмотров
- Оформление ленты Инстаграм89 просмотров
- Оформление ленты Инстаграм86 просмотров
- Иллюстрации для книги и блога74 просмотра
- Иллюстрации вектор75 просмотров
- Серия иллюстраций на морскую тему83 просмотра
- Обложка для книги86 просмотров
- Набор баннеров для соцсетей70 просмотров
- Съедобные открытки89 просмотров
- Серия иллюстраций фантазийные животные111 просмотров
- Оформление выставочных образцов продукции92 просмотра
Верстка полиграфии
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$10/час
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Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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