AnnaIv

Анна Иванова AnnaIv

 
45 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Иванова Анна 

Россия, г.  Екатеринбург

Разработка логотипа

Иллюстрации

Дизайн полиграфии

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

- Графические редакторы: растровые, векторные (Corel Draw, Adobe PhotoShop и др.)

- Верстка (Adobe InDesign).

- Иконки, баннеры, обработка фотографий для web-сайта (Icon Craft и др.)

- соцсети (SMM и оформление)

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- пиктограммы и иконки; 

- иллюстрации;

- единый стиль для сайта и соцсетей:

- полиграфия и верстка;

- наружная реклама;

- презентации;

- разработка логотипов;

- разработка корпоративного стиля;

- визитки, календари и многое другое.

Портфолио
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Верстка полиграфии
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$10/час
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Иконки и Пиксель-арт
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$10/час
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Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
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Логотипы и Знаки
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$10/час
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Наружная реклама
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$10/час
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Фирменный стиль
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$10/час
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