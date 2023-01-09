Иванова Анна Россия, г. Екатеринбург Разработка логотипа Иллюстрации Дизайн полиграфии ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ - Графические редакторы: растровые, векторные (Corel Draw, Adobe PhotoShop и др.) - Верстка (Adobe InDesign). - Иконки, баннеры, обработка фотографий для web-сайта (Icon Craft и др.) - соцсети (SMM и оформление) ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: - пиктограммы и иконки; - иллюстрации; - единый стиль для сайта и соцсетей: - полиграфия и верстка; - наружная реклама; - презентации; - разработка логотипов; - разработка корпоративного стиля; - визитки, календари и многое другое.

Я против войны в Украине !