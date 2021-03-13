Сделать 3 баннера для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок517 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать баннеры для сайта школы английского для детей.

Хотим в качестве нашего игрового символа использовать пингвина. Картинки с пингвинами уже есть (прикрепляю к заданию)

Цвета нашей школы: синий, красный, белый

Пингвинов берем тех, которые прикреплены, но надо сделать так, что бы он не смотрелись "нашлепком" на картинку и соблюдалась композиция.

1-й баннер 

Размер:  2048*1017 px  горизонтальный

Необходимо совместить пингвина (pin3) с чем-то, имеющим отношение к англоговорящим странам. Лучше Лондону.

Баннер должен быть визуально "лёгким" и с яркими элементами.

Фон белый с чем-то, имеющим отношение к англоговорящим странам. Лучше Лондону.

2-й баннер 

Размер: 626*415 px горизонтальный

Баннер должен иллюстрировать прогресс ребенка.

То есть нужно чтобы баннер содержал иллюстрации 6-ти этапов, которые проходят родители с детьми

Описание этапов:

1) Родители хотят, что бы дети учили английский язык pin4

2) Дети не хотят зубрить, они хотят играть. pin6

3) Игры объединяют детей, они смело разговаривают друг с другом. pin8+pin9

4) Игры прокачивают навыки креативной и командной работы, лидерства и коммуникации pin5

5) Новые игры -> Новые полезные слова, идиомы, времена и правила -> Весь материал легко усваивается pin2

6) У ребенка получается - он с удовольствием продолжает использовать английский, как инструмент для того, чтобы играть. Результат: непрерывное движение вперед!!! pin7

!!! Используем пингвинов в том порядке, как написано в описании.

3-й баннер 

Размер: 626*415 px горизонтальный

Необходимо обыграть наше уникальное торговое предложение:

Мы взяли лучшее из проверенной британской методики и соединили с топовыми играми (Minecraft, Brawl Stars, Among Us), в которые так любят дети!

На баннере должны быть герои и логотипы этих игр + элементы ассоциирующиеся с Британией.

!!! Пингвинов сюда вставлять не надо, но визуально по элементам и цветам он должен перекликаться с двумя другими баннерами.

Указывайте, пожалуйста, конечные сроки и цену.

3 года назад
stemlab
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
OFY
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
$30
1 день
.
Все хорошо
  • Похожие заказы

  • Отрисовки героев сказок

    Добрый день. Подскажите сколько будет стоить отрисовать героев сказки. Я купила набор, но мне не хватает для сказки еще. Можно ли дорисовать отдельно мальчика и девочку, бабу ягу, дом на курьях ножках, мужа и жену, ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Картинки для книги для тестировщико

    Привет!  Я пишу книгу по тестированию ПО, главная черта которой — много картинок! Вот она, книга — [url=http://testbase.ru/book-beginner]http://testbase.ru/book-beginner[/url] У меня есть основная художница, но книгу в первой редакции я уже закончила, а у нас еще 700+ несделанных картинок. ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Векторизация фотореалистичного рисунка

    добрый день, необходимо сделать векторизацию фотореалистичного рисунка для последующей широкоформатной печати. Пишите, пожалуйста сроки изготовления и вашу цену. На сегодняшний день нужно четыре иллюстрации сделать. Пример см. ниже Благодарю, Евгения

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 2D Художник (Создание персонажей для игры)

    Ищу талантливого 2d-художника/художницу для создания нескольких персонажей для игры (visual novel).Большинство персонажей - красивые девушки. Для каждого персонажа необходимо сделать 3-5 эмоций/мимика и 3-5 вариантов одежды.Примерный стиль/уровень того, что ищу. [list][*][url=https://www.pinterest.com/pin/417779302933084494/]https://www.pinterest.com/pin/417779302933084494/[/url]﻿[*][url=https://www.pinterest.com/pin/414401603208324712/]https://www.pinterest.com/pin/414401603208324712/[/url]﻿[*][url=https://chapters-interactive-stories.fandom.com/wiki/Your_Character_(Pushing_Her_Limits)?file=Mila_Palmer_Faces.png]https://chapters-interactive-stories.fandom.com/wiki/Your_Character_(Pushing_Her_Limits)[/url]﻿[*][url=https://www.pinterest.com/pin/360850988891359508/]https://www.pinterest.com/pin/360850988891359508/[/url]﻿[*][url=https://www.pinterest.com/pin/401172279312187778/]https://www.pinterest.com/pin/401172279312187778/[/url]﻿[*][url=https://www.pinterest.com/pin/637189047276740365/]https://www.pinterest.com/pin/637189047276740365/[/url]﻿[*][url=https://megaport.hu/media/6984/women-cartoons-transparent-png-n%c5%91i-karikat%c3%bar%c3%a1k-%c3%a1tl%c3%a1tsz%c3%b3-png]https://megaport.hu/media/6984/women-cartoons-transparent-png[/url]﻿[*][url=https://www.deviantart.com/viccolatte/art/Drizella-portrait-commission-525345319]https://www.deviantart.com/viccolatte/art/Drizella-portrait-commission-525345319[/url]﻿[*][url=https://www.deviantart.com/liang-xing/art/Bride-Tifa-844578867]https://www.deviantart.com/liang-xing/art/Bride-Tifa-844578867[/url]﻿[*][url=https://twitter.com/sciamano240/status/1290343904403955714/photo/1]https://twitter.com/sciamano240/status/1290343904403955714/photo/1[/url]﻿[/list] Вам должно быть комфортно работать с ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Концепт эскиз, персонажа

    Добрейшего времени, уважаемые художники-фрилансеры Мне нужен человек который сможет разработать концепт-эскиз персонажа Для дальнейшего его моделирования в 3D. т.е. персонажа надо нарисовать с трех сторон в "Т" позе

    Иллюстрации и Рисунки33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Посты для паблика ВКонтакте на тему отношений

    Всем привет. Нужен тот, кто умеет подбирать правильные картинки по смыслу. Надо сделать несколько постов в стиле этого паблика: [url=https://illustrators.ru/away?link=https://vk.com/art.jpgg]https://vk.com/art.jpgg[/url] На тему "расставание и возвращение" (быть снова вместе). То есть смысл такой - расставаться это плохо, а возвращаться к ...

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание портретов по фото в стиле Симпсоны

    $800

    В нашу команду требуются талантливые художники для долгосрочного сотрудничества. Необходимо создание портретов по фото в стиле Симпсоны (результат в jpg). [b]Работа имеет сезонный характер,[/b] ближайший сезон планируется с середины января. Условия:      ⁃    Оплата за 1 ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    3 года назад