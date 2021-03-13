Сделать 3 баннера для сайта

Необходимо сделать баннеры для сайта школы английского для детей.

Хотим в качестве нашего игрового символа использовать пингвина. Картинки с пингвинами уже есть (прикрепляю к заданию)

Цвета нашей школы: синий, красный, белый

Пингвинов берем тех, которые прикреплены, но надо сделать так, что бы он не смотрелись "нашлепком" на картинку и соблюдалась композиция.

1-й баннер

Размер: 2048*1017 px горизонтальный

Необходимо совместить пингвина (pin3) с чем-то, имеющим отношение к англоговорящим странам. Лучше Лондону.

Баннер должен быть визуально "лёгким" и с яркими элементами.

Фон белый с чем-то, имеющим отношение к англоговорящим странам. Лучше Лондону.

2-й баннер

Размер: 626*415 px горизонтальный

Баннер должен иллюстрировать прогресс ребенка.

То есть нужно чтобы баннер содержал иллюстрации 6-ти этапов, которые проходят родители с детьми

Описание этапов:

1) Родители хотят, что бы дети учили английский язык pin4

2) Дети не хотят зубрить, они хотят играть. pin6

3) Игры объединяют детей, они смело разговаривают друг с другом. pin8+pin9

4) Игры прокачивают навыки креативной и командной работы, лидерства и коммуникации pin5

5) Новые игры -> Новые полезные слова, идиомы, времена и правила -> Весь материал легко усваивается pin2

6) У ребенка получается - он с удовольствием продолжает использовать английский, как инструмент для того, чтобы играть. Результат: непрерывное движение вперед!!! pin7

!!! Используем пингвинов в том порядке, как написано в описании.

3-й баннер

Размер: 626*415 px горизонтальный

Необходимо обыграть наше уникальное торговое предложение:

Мы взяли лучшее из проверенной британской методики и соединили с топовыми играми (Minecraft, Brawl Stars, Among Us), в которые так любят дети!

На баннере должны быть герои и логотипы этих игр + элементы ассоциирующиеся с Британией.

!!! Пингвинов сюда вставлять не надо, но визуально по элементам и цветам он должен перекликаться с двумя другими баннерами.

Указывайте, пожалуйста, конечные сроки и цену.