Отрисовки героев сказок

Добрый день. Подскажите сколько будет стоить отрисовать героев сказки. Я купила набор, но мне не хватает для сказки еще. Можно ли дорисовать отдельно мальчика и девочку, бабу ягу, дом на курьях ножках, мужа и жену, ежика. это сказка гуси лебеди. И какая будет цена? Стиль какой надо прикрепила