Работаю с графическими и текстовыми редакторами (Microsoft Office, Photoshop, Procreate, etc.); занимаюсь созданием презентаций, таблиц, схем, а также структурированием и обработкой информации.

Следую дедлайнам с особой ответственностью и подхожу к любой работе с аккуратностью и педантичностью. Контактный, спокойный человек, могу быть на связи почти всегда.

Уровень знания английского языка В2.

*Не имею высшего образования, но есть достаточный опыт работы с проектами, компьютерными программами, различными видами дизайнов.