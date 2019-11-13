Художник-ілюстратор, дизайнер
Працюю у сфері дизайну та ілюстрації з 2016 року. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma володію на високому рівні.
Чим я можу бути корисна для вас:
- розробка дизайну персонажів;
- створення ілюстрацій для книг (digital та акварель);
- верстка та підготовка книги до друку;
- розробка патернів (тканина, канцелярія, фотошпалери);
- створення акварельних ілюстрацій з подальшою обробкою у Photoshop;
- розробка та ілюстрування дизайну упаковки;
- розробка векторних та растрових логотипів;
- розробка web шаблонів;
- володію академічним малюнком, вільно малюю від руки.
Ви можете зв’язатися зі мною
Телеграм @watercoloraddict
Пошта [email protected]
Буду рада співпраці:)
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Портфолио
- Watercolor illustration23 просмотра
- Watercolor alphabet26 просмотров
- Coverchildren book21 просмотр
- Children book25 просмотров
- Character designer19 просмотров
- Santa’s magic factory264 просмотра
- Creepy pie. Halloween216 просмотров
- Little star204 просмотра
- Children dream168 просмотров
- Сад удивительных открытий241 просмотр
- Gardener624 просмотра
- Character illustration Monster245 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Идеально выполненная работа. Очень понравилось работать с Анастасией. Классные рисунки! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Понравилось работать с Полиной, интересный проект, оплата вовремя, рекомендую для сотрудничества.
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от 1 дня
#220