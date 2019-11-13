watercoloraddict

Анастасия watercoloraddict

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Художник-ілюстратор, дизайнер

Працюю у сфері дизайну та ілюстрації з 2016 року. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma володію на високому рівні.

Чим я можу бути корисна для вас:

- розробка дизайну персонажів;

- створення ілюстрацій для книг (digital та акварель);

- верстка та підготовка книги до друку;

- розробка патернів (тканина, канцелярія, фотошпалери);

- створення акварельних ілюстрацій з подальшою обробкою у Photoshop;

- розробка та ілюстрування дизайну упаковки;

- розробка векторних та растрових логотипів;

- розробка web шаблонів;

- володію академічним малюнком, вільно малюю від руки.

Ви можете зв’язатися зі мною

Телеграм @watercoloraddict

Пошта [email protected]

Буду рада співпраці:)

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Отзывы заказчиков

Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать 12 оригинальных иллюстраций
Идеально выполненная работа. Очень понравилось работать с Анастасией. Классные рисунки! Рекомендую к сотрудничеству!
Понравилось работать с Полиной, интересный проект, оплата вовремя, рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от 1 дня
#220