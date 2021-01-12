Нарисовать иллюстрацию для книге в аниме стиле

Добрый день. Я предприниматель. Пишу три книги. Мне нужно сделать три креативные обложки. Формат - Бизнес. Предоставлю всю информацию и фото. Так же нужны будут иллюстрации в дальнейшем. Задача - креативно и главное что- бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать иллюстрацию к книге фентези в аниме стеле. Прикреплены файлы. Строки, детали и прочее - в личной переписке. Всем хорошего дня/вечера и вообще всего хорошего!
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки37 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен графический дизайнер для разработки 5 стикеров ко дню влюбленных и 5 стикеров к 8 марта. У нас фруктовые подарочные боксы. На них клеем наклейки. Боксы двух видов желтые и крафтовые. Примеры стандартных стикеров в ...Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрыт3 года назад
Интересует серия векторных изображений с черным контуром, сделанных в adobe illustrator. - изображения можно срисовывать со стоковых, а не рисовать полностью уникальное. - изображения будут использоваться в раскраске по номерам. - на выходе формат с разбитыми слоями (легкий ...Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно нарисовать иллюстрации (ию) для книги фентези. В ПОХОЖЕМ СТИЛЕ, ЧТО НИЖЕ!Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Пример стиля прикрепляю, нужно будет отрисовать около 20 видов постельного бельяИллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать баннеры для сайта школы английского для детей. Хотим в качестве нашего игрового символа использовать пингвина. Картинки с пингвинами уже есть (прикрепляю к заданию) Цвета нашей школы: синий, красный, белый Пингвинов берем тех, которые прикреплены, но надо ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить отрисовать героев сказки. Я купила набор, но мне не хватает для сказки еще. Можно ли дорисовать отдельно мальчика и девочку, бабу ягу, дом на курьях ножках, мужа и жену, ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно нарисовать иллюстрации (ию) для книги. В похожем стиле. ЦЕНЫ, ДЕТАЛИ, СРОКИ и ВСЕ остальное обговаривается в личной переписке. Всем хорошего времени суток!Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт3 года назад
Привет! Я пишу книгу по тестированию ПО, главная черта которой — много картинок! Вот она, книга — [url=http://testbase.ru/book-beginner]http://testbase.ru/book-beginner[/url] У меня есть основная художница, но книгу в первой редакции я уже закончила, а у нас еще 700+ несделанных картинок. ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт3 года назад
добрый день, необходимо сделать векторизацию фотореалистичного рисунка для последующей широкоформатной печати. Пишите, пожалуйста сроки изготовления и вашу цену. На сегодняшний день нужно четыре иллюстрации сделать. Пример см. ниже Благодарю, ЕвгенияИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад