Нарисовать иллюстрацию к книге фентези в аниме стеле. Прикреплены файлы. Строки, детали и прочее - в личной переписке. Всем хорошего дня/вечера и вообще всего хорошего!
Иллюстрации и Рисунки29 заявок
Закрыт
3 года назад
Нарисовать иллюстрацию к книге фентези в аниме стеле. Прикреплены файлы. Строки, детали и прочее - в личной переписке. Всем хорошего дня/вечера и вообще всего хорошего!
Здравствуйте! Меня зовут Иван, я ищу редактора для своей книги-романа. Жанр - фэнтези. Язык - русский. Страницы: 737 + -. Скорость работы: как вам удобно, но чем быстрее, тем лучше. Детали в личной переписке. Спасибо ...