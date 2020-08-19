Здравствуйте! Меня зовут Иван, я ищу редактора для своей книги-романа. Жанр - фэнтези. Язык - русский. Страницы: 737 + -. Скорость работы: как вам удобно, но чем быстрее, тем лучше. Детали в личной переписке. Спасибо ...