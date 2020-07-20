Отредактировать текст (книга)

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Закрыт125 заявок2568 просмотров

Здравствуйте! Меня зовут Иван, я ищу редактора для своей книги-романа. Жанр - фэнтези. Язык - русский. Страницы: 737 + -. Скорость работы: как вам удобно, но чем быстрее, тем лучше. Детали в личной переписке. Спасибо большое!

 

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