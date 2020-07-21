Отредактировать текст книги 70 страниц word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен33 заявки653 просмотра

Нужно отредактировать 70 листов word книги для публикации, на  странице 2500 знаков с пробелами. Всего 175 000 ориентировочно. Жду предложения.

5 лет назад
Mezentsev66
Олег 
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Выбранный исполнитель

kostetskayae
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