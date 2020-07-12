написан контент для сайта (IT рекрутинг) на русском языке. примерно 18 000 знаков с пробелами. ищем профессионала с опытом, который сможет грамматически и стилистически отредактировать тексты. цена договорная
Редактура текста
Добрый день!
Есть текст на 10 листов (около 30 тыс знаков), нужно исправить ошибки, кое-где сформулировать более понятные предложения и подготовить его к публикации, сохранив смысл. Тема - как продавать цифровые иллюстрации.
Нужен профессионал с опытом работы.
Спасибо!
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