Редактура текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен17 заявок700 просмотров

Добрый день!

Есть текст на 10 листов (около 30 тыс знаков), нужно исправить ошибки, кое-где сформулировать более понятные предложения и подготовить его к публикации, сохранив смысл. Тема - как продавать цифровые иллюстрации.

Нужен профессионал с опытом работы.

Спасибо!

5 лет назад
itsonlyarts
Анастасия 
37 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

annaredkina
46 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Очень довольна результатом - текст отредактирован идеально, как я и хотела! Также огромным плюсом была скорость выполнения работы и быстрые ответы на сообщения! Обязательно буду еще обращаться!
Приятно было работать с Заказчиком! Чёткая постановка задач, лаконичная коммуникация, интересная работа, оперативная оплата. Буду рада новым заказам! Однозначно рекомендую!

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