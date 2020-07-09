Отредактировать текст

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Закрыт54 заявки1006 просмотров

написан контент для сайта (IT рекрутинг) на русском языке. примерно 18 000 знаков с пробелами. ищем профессионала с опытом, который сможет грамматически и стилистически отредактировать тексты. цена договорная 

5 лет назад
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