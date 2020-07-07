Ищу помощника, кто будет переводить мои тексты на живой, понятный, доступный язык. Сотрудничество на постоянной основе. Публикации для Инстаграмм. 1 пост- до 2200 знаков 50 руб. Тема ...
Набрать 7 страниц рукописного текста в doc документ на украинск. языке
Нужно набрать украиский текст из 7 фото. Срок 1 день. Оплата 4 у.е.
Заявки фрилансеров
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