Оформить ВКР

Здравствуйте!Требуются два исполнителя по корректировке текстов.Нужно делать тексты читаемыми, немного их дорабатывая. Писать с нуля ничего не нужно. Выдаю по 20 текстов в день (в начале), на каждый уходит 5-7 минут. Искать ничего не нужно, все выдаю. ...