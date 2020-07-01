Оформить ВКР

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок227 просмотров

Оформить ВКР по ГОСТу.

Требования к оформлению в файлах ниже.

Еще подробнее опишу в личных сообщениях.

5 лет назад
Ewerett
26 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
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5 лет назад