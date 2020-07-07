Корректировка текстов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка169 просмотров

Здравствуйте! Требуются исполнитель по корректировке текстов.Нужно делать тексты читаемыми, немного их дорабатывая. Писать с нуля ничего не нужно. Выдаю по 20 текстов в день (в начале), на каждый уходит 5-7 минут. Искать ничего не нужно, все выдаю. Только корректировка. Работа подойдёт всем, в том числе для новичков. 1 текст - 15 рублей. 

5 лет назад
E-Art
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Tina_Corrector
Тина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Грамотно и в срок помогла с корректировкой текстов. Исполнением очень доволен. Рекомендую к сотрудничеству и буду обращаться еще!
Заказчик чётко и понятно ставит задачу, подробно отвечает на все вопросы, очень доброжелателен и моментально оплачивает работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tina_Corrector
Тина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад