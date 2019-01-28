Профессиональный редактор
Получаю высшее образование по профессии книгоиздателя (редактора). Обладаю высокой грамотностью, люблю работать с текстом. С удовольствием выполню корректуру и редактуру Вашего текста, внимательно исправлю орфографические, пунктуационные, стилистические и прочие ошибки.
Для пополнения портфолио и приобретения опыта готова выполнять работу бесплатно за отзывы.
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$10
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Грамотно и в срок помогла с корректировкой текстов. Исполнением очень доволен. Рекомендую к сотрудничеству и буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Заказчик чётко и понятно ставит задачу, подробно отвечает на все вопросы, очень доброжелателен и моментально оплачивает работу. Рекомендую!
$1
10 баллов
5 лет назад
Заказ исполнен очень ответственно и аккуратно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача сформулирована чётко и понятно, оплата в срок, рекомендую!
$1
10 баллов
5 лет назад
Отличная коммуникация, работа выполнена вовремя и с отличным качеством! Видно, что человек хорошо понимает, что он делает. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
Чётко и понятно поставленное интересное задание, прекрасный заказчик. Рекомендую.