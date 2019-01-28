Tina_Corrector

Тина Tina_Corrector

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональный редактор

Получаю высшее образование по профессии книгоиздателя (редактора). Обладаю высокой грамотностью, люблю работать с текстом. С удовольствием выполню корректуру и редактуру Вашего текста, внимательно исправлю орфографические, пунктуационные, стилистические и прочие ошибки. 

Для пополнения портфолио и приобретения опыта готова выполнять работу бесплатно за отзывы.

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
E-Art
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Корректировка текстов
Грамотно и в срок помогла с корректировкой текстов. Исполнением очень доволен. Рекомендую к сотрудничеству и буду обращаться еще!
Заказчик чётко и понятно ставит задачу, подробно отвечает на все вопросы, очень доброжелателен и моментально оплачивает работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
arrow_t
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Транскрибировать 1,5 часа аудио
Заказ исполнен очень ответственно и аккуратно. Рекомендую!
Задача сформулирована чётко и понятно, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Creatively
Винсент 
39 летСША
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Редактирование 5 статей для русскоязычного сайта в США
Отличная коммуникация, работа выполнена вовремя и с отличным качеством! Видно, что человек хорошо понимает, что он делает. Крайне рекомендую!
Чётко и понятно поставленное интересное задание, прекрасный заказчик. Рекомендую.
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