Профессиональный редактор

Получаю высшее образование по профессии книгоиздателя (редактора). Обладаю высокой грамотностью, люблю работать с текстом. С удовольствием выполню корректуру и редактуру Вашего текста, внимательно исправлю орфографические, пунктуационные, стилистические и прочие ошибки.

Для пополнения портфолио и приобретения опыта готова выполнять работу бесплатно за отзывы.