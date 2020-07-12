Сделать шпаргалку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок536 просмотров

Нужно сегодня до 20 часов по московскому времени сделать шпаргалки. Суть в чем. Есть перечень из 103 вопросов и отдельно перечень ответов. Нужно набрать вопросы и под ними подписать ответы. Под каждым вопросом нужный ответ. Скинуть два файла один с текстом легко читаемым по размеру для изучения и один файл для распечатки на экзамене. 

5 лет назад
guest_151817658597
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Adrian_Reenn
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо за работу .Все вовремя сделано, внесены правильные поправки в работу.остался доволен работой.
Спасибо и вам. Задание точно сформулировано, даны пояснения к заказу, оплата вовремя.

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Adrian_Reenn
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