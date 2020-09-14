Добрый день! Есть текст на 10 листов (около 30 тыс знаков), нужно исправить ошибки, кое-где сформулировать более понятные предложения и подготовить его к публикации, сохранив смысл. Тема - как продавать цифровые иллюстрации. Нужен ...
Редакция текста
Нужно отредактировать 62 страницы текстового документа. Орфография, знаки препинания.
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