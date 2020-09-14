Редакция текста

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Нужно отредактировать 62 страницы текстового документа.  Орфография, знаки препинания.

5 лет назад
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Выбранный исполнитель

G_Elena_G
Елена 
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Редакция выполнена в сроки и на высшем уровне. Елена ответственная, внимательная, заинтересованная в работе. Рекомендую к сотрудничеству.
Задача поставлена четко, прекрасная коммуникация, оплата произведена вовремя и в полном объеме. Приятно было работать. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

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5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
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Наталия
 
70 лет
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4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Елена
 
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5 лет в сервисе
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Рената
 
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Василиса
 
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5 лет назад
Артём
 
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Виктория
 
26 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
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Ірина
 
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2 месяца назад
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Ирина
 
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3 года назад
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Светлана
 
23 года
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Анастасия
 
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Галина
 
45 лет
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год назад
168 отзывов
5 лет назад
Карина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
44 года
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2 дня назад
10 отзывов
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Галина
 
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Никита
 
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