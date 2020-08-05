Вычитка сайта перед запуском (укр. язык)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен33 заявки696 просмотров

Здравствуйте, друзья, разрабатывается сайт, финальная стадия. Нужна вычитка украинского текста + проверка наличия битых ссылок, неработающих кнопок, отсутствия картинок, всего страниц 150+.

Что проверяем:

  • ошибки/опечатки, обороты речи, —, « »
  • работоспособность кнопок, ссылок
  • наличие пустых страниц, битых ссылок

Оплата за каждую найденную ошибку/опечатку (или по договорной механике, предлагайте)

В заявке напишите, пожалуйста, сколько хотите за найденную ошибку, какие ТТ, сроки, примеры работы.

Внимание! Владение укр. языком — свободное. Предпочтение фрилансерам с Украины, филологам, корректорам, журналистам и т.п. Жду Ваши заявки!

5 лет назад
evilart
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$1
3 дня
Галина со всей ответственностью подошла к решению поставленной задачи, всё выполнено профессионально и в сроки. Основательно рекомендую всем к сотрудничеству! :)
Задача – понятная, проверка и оплата – быстрые. Сотрудничество – продуктивное, а общение – приятное. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Денис
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Юлия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Наталия
 
55 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Ольга
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна-мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
35 отзывов
5 лет назад
Елизавета
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алена
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Альбина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александра
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Ирина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
52 отзыва
5 лет назад
Анна
 
46 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Наталья
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Елизавета
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислава
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 отзыва
5 лет назад
Кристина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
33 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 отзыва
5 лет назад